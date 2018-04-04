Румунія, Сербія, Кіпр та Іспанія бойкотують самміт ЄС-Західні Балкани

Румунія, Сербія, Кіпр та Іспанія не братимуть участі у саміті ЄС-Західні Балкани, який запланований на 17 травня цього року в столиці Болгарії Софії, через невизнання цими країнами Косова.

Про це, з посиланням на дипломатичні джерела, повідомляє румунське видання Mediafax.

"Згідно з дипломатичними джерелами, Румунія, Сербія, Кіпр та Іспанія не братимуть участі у саміті в Софії, оскільки ці держави не визнали уряд Приштини. На саміті буде присутнім і президент Косова Хашим Тачі", - пише видання.

Журналісти наводять також слова сербського прем'єра Ані Брнабіч про те, що присутність косовских представників на цьому саміті - «політичний нонсенс».

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, у свою чергу, заявив, що інтеграція Західних Балкан в ЄС має для болгарського головування в Євросоюзі пріоритетне значення.

Раніше повідомлялося, що у травні цього року в Софії пройде саміт Євросоюзу, на якому обговорюватиметься питання європейської інтеграції держав Західних Балкан.