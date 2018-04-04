США виділять $170 млн на військову допомогу Естонії, Латвії та Литві

Влада США надасть Естонії, Латвії та Литві військову допомогу на $ 170 млн, йдеться в заяві Білого дому, поширеній у вівторок. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"США планують надати прибалтійським партнерам майже $ 100 млн на придбання великокаліберних боєприпасів, а також понад $ 70 млн - на навчання військових і на покупку спорядження, щоб підвищити рівень підготовки національних збройних сил і національних сил безпеки Естонії, Латвії і Литви", - відзначається в документі.

Окрім цього, в Вашингтоні мають намір продовжити зміцнювати систему безпеки в прибалтійському регіоні в рамах двох спеціальних програм.

Президент США Д.Трамп у вівторок прийняв у Білому домі президента Естонії Керсті Кальюлайд, президента Литви Далю Грібаускайте і президента Латвії Раймондса Вейоніса. Сторони торкнулися на переговорах таких тем, як співпраця в сфері безпеки і поліпшення взаємин в економічній сфері.