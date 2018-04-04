Суд заборонив штрафувати платників податків у зоні АТО

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду заборонив Державній фіскальній службі (ДФС) застосовувати санкції до платників податків, які перебувають і зареєстрованим в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Про це йдеться в повідомленні суду, передають "Українські Новини".

"До платників податків, розташованим і зареєстрованим в податкових органах в зоні АТО, санкції не застосовуються - зразкове рішення Верховного Суду", - сказано в ньому.

Таке рішення прийняв Верховний Суд в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши зразкову справу за позовом обласного комунального закладу Луганський центр підтримки молодіжних ініціатив і соціальних досліджень до обласного правлінню ДФС про скасування рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Суд зазначив, що саме перебування платників єдиного внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, де проводилася АТО, є підставою для призупинення застосування санкцій до таких платників.

Позивач свої вимоги обґрунтував тим, що на момент прийняття рішення міста Луганськ та Сєвєродонецьк були і є територіями, де проводилася і проводиться антитерористична операція, що є підставою для призупинення застосування заходів впливу та стягнення і відповідальності за порушення закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Суд зазначив, що доводи ДФС про втрату чинності положень зазначеного закону не відповідають дійсності.

У рішенні Суд також визначив, що санкції можуть застосовуватися тільки у разі знаходження платника єдиного внеску, зареєстрованого в зоні АТО, на обліку в податкових органах, розташованих за межами цієї території, і при невиконанні платником єдиного внеску своїх обов'язків, що виникли на початку та/або після закінчення АТО.