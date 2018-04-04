Трамп хоче розмістити війська на кордоні з Мексикою

Американських військових потрібно направити на кордон з Мексикою для боротьби з нелегальною імміграцією, заявив журналістам у вівторок президент США Дональд Трамп, повідомляє Голос Америки.

«Думаю, це те, що нам доведеться зробити», - сказав президент, відповідаючи на питання журналіста на заході в Східній кімнаті Білого дому.

Президент і кілька членів кабінету, включаючи міністра оборони Джеймса Меттіса, міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен і генерального прокурора Джеффа Сешнс у вівторок заслухали інформацію, присвячену аналізу стратегії адміністрації.

Учасники дискусії, зокрема, обговорили мобілізацію військ Національної гвардії і необхідність чинити тиск на Конгрес, зажадавши від нього термінового прийняття закону про закриття юридичних лазівок, якими користуються торговці людьми, наркотерористів і контрабандисти.

На плани Трампа використовувати військових для охорони кордонів відреагував Пентагон.

«Ми продовжуємо консультації з Білим домом», - заявив високопоставлений співробітник оборонного відомства, пообіцявши надати додаткову інформацію.

Двоє попередників Трампа - Джордж Буш-молодший і Барак Обама - направляли підрозділи Національної гвардії для надання допомоги агентам прикордонної служби в плані розвідки, спостереження і рекогносцировки.

Сенатор-демократ Брайан Шац, член підкомітету Сенату з асигнувань, поспішив засудити ідею президента, написавши в Твіттері: «У наших військових є більш важливі завдання, ніж мобілізація для виконань передвиборних обіцянок [Трампа]».

Американські військовослужбовці, які проходять дійсну службу, як правило, не допускаються до виконання функцій внутрішніх правоохоронних органів, що може включати затримання порушників кордону.

На прес-конференції президент також говорив про «каравані» з понад тисячу мігрантів з Центральної Америки, який подолав відстань в 2 тисячі кілометрів від кордону Мексики і Гватемали до кордону з США. За останні дні президент кілька разів згадав про цю процесії, заявивши, що її необхідно зупинити.

Останнім часом цей «караван» також згадувався багато разів на телеканалі Fox News, який є для Трампа кращим джерелом новин.

Учасники каравану «думали, що вони пройдуть через всю Мексику і прямо через кордон» потраплять в США, пояснив Трамп, високо оцінивши дії Мексики, яка, за його словами, вживає заходів, щоб «все розладнати».

Повідомляється, що Мексика надала деяким мігрантам статус біженця.

Раніше Трамп попередив Мексику, що угода про вільну торгівлю з її північним сусідом може виявитися в небезпеці, якщо Мехіко не зупинить караван, перш ніж він добереться до американського кордону.