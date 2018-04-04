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У Бразилії тисячі людей вимагають засудити за корупцію екс-президента Сілву

4 квітня, 2018 - 12:47
Фото: AFP

У Бразилії тисячі осіб вийшли на демонстрації, вимагаючи тюремного ув'язнення для екс-президента Луїса Інасіо Лули да Сілви, якого суд сьогодні може позбавити волі на 12 років за корупцію.

Про це повідомляє агентство AFP .

"Тисячі бразильців вийшли на демонстрацію на користь тюремного ув'язнення екс-президента Луїса Інасіо Лули дта Сілви напередодні рішення Верховного суду у середу про те, чи варто йому відбувати 12-річний термін за корупцію", - говориться у повідомленні.

До 20 тисяч осіб вийшли на вулиці найбільшого міста країни Сан-Паулу, а також ще кілька тисяч жителів Ріо-де-Жанейро й інших невеликих міст.

Як відомо, Лула да Сілва фігурує у п'яти кримінальних справах, пов'язаних з корупцією. Якщо він буде визнаний винним за підсумками хоч би однієї зі справ, він втратить право претендувати на виборні посади.

Політик, що має намір брати участь у виборах цього року, заперечує свою провину. Проте якщо сьогодні суд визнає його винним, Сілва може опинитися у в'язниці вже цього тижня.

Джерело: День

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