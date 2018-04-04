У ЦАР стався напад на базу миротворчої місії ООН

Напад бойовиків на тимчасову базу миротворчої місії ООН у Центральній Африканській Республіці спричинив загибель одного й поранення більше десяти працівників Місії, які вимушені були відкрити вогонь у відповідь.Про це повідомляє Радіо ООН.

Передбачається, що напад здійснили бійці збройного руху «антібалака». В той же день в Тагбаре були виявлені трупи 21 людини з числа мирних жителів, включаючи чотирьох жінок і чотирьох дітей. Ще 14 осіб з числа цивільних осіб в той же день отримали каліцтва і поранення. У Місії з'ясовують, чи існує зв'язок між нападом на миротворців ООН і загибеллю мирних жителів.

Генеральний секретар ООН рішуче засудив напад, повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Зранку сьогодні вранці на тимчасову базі Місії ООН в Тагбарі, близько в 60 км на північний схід від Бамбарі, стався напад бойовиків", - повідомив представник ООН під час брифінгу в вівторок у штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку.

Він також поінформував, що миротворці відкрили вогонь у відповідь. Перестрілка тривала протягом кількох годин. "Один миротворець загинув, 11 зазнали поранень",- зауважив речник генсека.

У зв'язку з інцидентом, Місія ООН розгорнула підкріплення в Тагбарі. Генеральний секретар рішуче засудив дії бойовиків.

Місія ООН в Центральній Африканській Республіці і Чаді діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН з 2007 року. З того часу мандат місії переглядався, однак не був скорочений. Місія має на меті створення умов безпеки для добровільного й безпечного повернення біженців і переміщених осіб, які лишили рідні оселі внаслідок хвиль насильства у регіоні