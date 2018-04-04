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У Москві горить торговий центр, є жертва та постраждалі

4 квітня, 2018 - 14:13
Фото 360tv

У середу, 4 квітня, в торговому центрі "Персей для дітей" в Москві (Російська Федерація) сталася пожежа. Про це поінформували на Telegram-каналі 360tv.

Згідно з попередніми даними, займання почалося на складі на четвертому поверсі.

Уже відомо про одного загиблого, - 45-річний Олексій Карпов помер в кареті "швидкої" по дорозі в лікарню. Пожежі присвоїли підвищений рівень небезпеки, - рятувальники не можуть дістатися до вогнища.

Очевидці пишуть, що людей з ТЦ евакуювали.

Як повідомив Telegram-канал Mash, всі постраждалі - пожежники. Два з них отримали тепловий удар, через те що близько підійшли до вогню, третій надихався димом. Всього з будівлі були евакуйовані 600 людей.

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