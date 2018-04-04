У Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Денису Часовому

3 квітня в Полтаві відкрили меморіальну дошку солдатові Збройних сил України Денису Часовому, який, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув у бою 16 серпня 2014 року під час артилерійського обстрілу терористами з установок «Град» селища Красне Краснодонського району Луганської області.

Дошку встановили на фасаді Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавське вище професійне училище імені А. О. Чепіги», яке свого часу закінчив Денис Часовий, здобувши спеціальність «робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків». На заході були присутні рідні й знайомі Дениса, учні й викладачі училища, колишні військовослужбовці та просто небайдужі полтавці. Відкривали пам’ятний знак мати Героя – Наталія Федосіївна Часова та депутат Полтавської міської ради, голова ГО «Асоціація ветеранів та учасників АТО Полтавщини» Вадим Ямщиков. Освятив пам’ятну дошку настоятель Свято-Покровської церкви УПЦ КП, протоієрей Микола Храпач.

Вадим Ямщиков розповів, що ідея увічнення пам'яті свого колишнього учня належить педагогічному колективу: «Навчальний заклад звернувся до влади з проханням встановити дошку Денисові Часовому. Такі ініціативи потрібно підтримувати. Гроші на цю благородну справу збирали небайдужі місцеві жителі, це не гроші з бюджету». А ще депутат подякував батькам, що виховали такого сина, і закликав присутніх пам’ятати про ціну мирного неба над Полтавою. «Свобода не дається просто так, її здобувають, захищаючи країну. А першими на захист Батьківщини стають такі прості хлопці, як Денис. Завдяки їм ми маємо можливість навчатися чи працювати під мирним небом», – зауважив Вадим Ямщиков.

Багато теплих слів говорили про свого колишнього учня викладачі училища. Поділилася спогадами про Дениса і шкільна подруга мами загиблого героя Лариса Сисоєва: «Хлопчина зростав на моїх очах. Він був чуйною дитиною. Допомагав і підтримував свою сім’ю, коли вже вчився в місті. У Дениса було багато друзів, тому що він був надійним, на нього завжди можна було покластися. Саме відповідальність і спонукала Дениса до того, що він пішов захищати країну».

На сході боєць служив навідником у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни Денис Часовий був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту» (посмертно).

Богдан ПРОСКУРОВ, фото автора