У Штатах винесли перший вирок у справі про втручання РФ у вибори

У Сполучених Штатах Америки винесено перший вирок у результаті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в 2016 році. Про це повідомляє DW.

Суд у Вашингтоні у вівторок, 3 квітня, засудив адвоката з Лондона Алекса ван дер Зваана, який в лютому визнав себе винним і співпрацює зі слідством, за дачу неправдивих свідчень до 30 діб арешту і штрафу в розмірі 20 тис. доларів.

Зваан навмисно збрехав слідству про свої контакти і стосунки з колишнім співробітником передвиборного штабу Дональда Трампа Ріком Гейтсом, а також ще з однією людиною, чиє ім'я не розголошується, в судових документах його називають "персоною А" (за даними американських ЗМІ, йдеться про агента ГРУ, що в 2016 році працював у Києві).

Ван дер Зваан - зять російського бізнесмена Германа Хана, фігуранта "кремлівського списку", складеного Держдепартаментом США. Під час допиту в листопаді 2017 року ван дер Зваан повідомив, що востаннє спілкувався з Ріком Гейтсом в серпні 2016 року, а також що його останній контакт з "персоною А" був у 2014 році, хоча насправді він виходив на зв'язок з обома у вересні 2016 року. Також адвокат дав неправдиві свідчення про один із електронних листів.

Нагадаємо, в лютому колишній радник Дональда Трампа в його передвиборній кампанії Рік Гейтс визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень і змові проти США.