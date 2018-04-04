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У США розбився військовий гелікоптер, весь екіпаж загинув

4 квітня, 2018 - 10:21
Фото AP

Вертоліт повітряно-морських сил США зазнав катастрофи під час тренувань в Південній Каліфорнії. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинули всі четверо членів екіпажу, що знаходились на борту, пише USA Today.

За інформацією військових, гелікоптер CH-53E Super Stallion зазнав аварії близько 14:30 у вівторок, 3 квітня, поблизу міста Ель Сентро.

Причину аварії з’ясовують.

Нагадаємо, раніше у березні у Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту.

Джерело: День

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