У США розбився військовий гелікоптер, весь екіпаж загинув

Вертоліт повітряно-морських сил США зазнав катастрофи під час тренувань в Південній Каліфорнії. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинули всі четверо членів екіпажу, що знаходились на борту, пише USA Today.

За інформацією військових, гелікоптер CH-53E Super Stallion зазнав аварії близько 14:30 у вівторок, 3 квітня, поблизу міста Ель Сентро.

Причину аварії з’ясовують.

Нагадаємо, раніше у березні у Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту.