У Венесуелі стався напад на кортеж суперника Мадуро на майбутніх виборах

У Венесуелі стався напад на кортеж Енрі Фалькона, суперника Мадуро на майбутніх президентських виборах, повідомляє Reuters.

Напад стався у вівторок в районі Катия столиці Венесуели Каракаса. Фалькон отримав серйозну травму голови, був поранений його охоронець. Обидва зараз перебувають у лікарні.

Фалькон звинуватив у нападі владу, зокрема самого Мадуро. За словами Енрі, так Мадуро намагався усунути конкурента і компенсувати свою непопулярність в розпал економічної кризи.

"Ми повинні припинити ці насильницькі обставини, в яких уряд замість вирішення справжніх проблем венесуельців сподівається затримати їх, розгортаючи свої збройні групи", - сказав Фалькон, закликаючи Мадуро "контролювати" його насильницьких послідовників.

Reuters не змогло підтвердити заяву Фалькона. В уряді Венесуели досі не прокоментували ситуацію.

Фалькон сподівається перемогти Мадуро на травневих виборах, які бойкотує інша опозиція в країні, оскільки заявляє, що виборчий процес у країні контролюється дійсною владою, а два перших кандидата в опозиційні лідери звільнені з посад.

Нагадаємо, вибори президента Венесуели відбудуться 20 травня.

Багато опозиціонерів з підозрою ставляться до Фалькона, колись член правлячих соціалістів, і планують утриматися від голосування 20 травня. Але 56-річний колишній соціаліст впевнений у перемозі.