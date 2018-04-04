У Венесуелі заарештовано 17 людей за підозрою у нападі на опозиційного лідера

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що 17 осіб були затримані за підозрою в причетності до нападу на кортеж суперника президента на майбутніх виборах Енрі Фалькона, повідомляє Reuters.

"Я можу сказати, що заарештовано 17 осіб, і всі, хто наважиться атакувати кандидата в президенти Енрі Фалькона, будуть покарані", - сказав Мадуро.

Мадуро спростував чутки про те, що за атакою стояли войовничі групи, відомі під назвою colectivos.

Напад стався у вівторок в районі Катия столиці Венесуели Каракаса. Фалькон отримав серйозну травму голови, був поранений його охоронець. Обидва зараз перебувають у лікарні.

Фалькон звинуватив у нападі владу, зокрема самого Мадуро. За словами Енрі, так Мадуро намагався усунути конкурента і компенсувати свою непопулярність в розпал економічної кризи.

Нагадаємо: вибори президента Венесуели відбудуться 20 травня.