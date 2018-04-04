У Вінниці представили півсотні писанок у різних техніках

Писанки, дряпанки, мальованки, вироби з кераміки та соломи, стародавні килими, верети, вишиті рушники і твори сучасного живопису – все це презентували на виставці, яку розгорнули сьогодні, 4 квітня, у холі Вінницької ОДА.. У експозиції зібрана найбільша колекція писанок, які виконали в традиційних техніках знані майстри Вінниччини. Серед найцінніших експонатів – колекція чорно-білих дряпанок з портретами героїв Небесної Сотні, яку створив художник Петро Пипа, велетенська подільська крашанка відомої вінницької майстрині Марини Верхової та писанки з архаїчними мотивами дослідниці і писанкарки Тетяни Пірус.

«Подільська писанка вирізняється з-поміж інших своєю архаїчністю, сакральністю і символізмом. Тут ми можемо спостерігати символіку землі, чотирьох сторін світу, життя, сонячної енергії, безконечності. Вінниччині пощастило, бо останнім часом подільські майстрині дедалі частіше повертаються до відродження різних технік писанкарства і створюють направду унікальні вироби, деякі з них можна побачити в експозиції, – розповідає провідний методист з виставкової діяльності Вінницького обласного Центру народної творчості Сергій Бугай. – Та особливість виставки у тому, що вона представляє не лише писанки, але й стародавні килими, яким більше як сто років, славнозвісні клембівські рушники, народне малярство та ікони. Всі ці роботи на тему Великодня. Тобто головна мета експозиції продемонструвати розмаїття народної творчості, щоб люди, які відвідують облдержадміністрацію зрозуміли, що сьогодні нам є що зберігати. Не варто запозичувати кроликів з інших країн, треба розвивати і популяризувати своє, показувати і хвалитися тим, чого немає в інших країнах».

Великодню виставку в холі Вінницької ОДА організовують вже четвертий рік поспіль. Щороку вона доповнюється новими і оригінальними експонатами. Побачити їх вінничани та гості міста мають можливість до 16 квітня. Вхід вільний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора