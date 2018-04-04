Україна може замінити висланих з РФ дипломатів, - Зеркаль

У Росії на дипломатичній службі залишаються 37 українських дипломатів, водночас МЗС працює над заміною видворених з РФ дипломатичних працівників. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Залишилися 37 наших дипломатів. Зараз ми подаємо на узгодження кількості, якої не вистачає", - сказала вона на засіданні комітету Верховної Ради в закордонних справах у середу.

За словами Зеркаль, можливо, йтиметься про 13 дипломатів на заміну видвореним.

Заступник міністра додала, що МЗС працює над забезпеченням захисту прав українських політв'язнів у Росії, незважаючи на висилку дипломатів.

Нагадаємо, Держдеп США запропонував Росії замінити висланих з США дипломатів.

У Держдепі заявляють, що США і Росія можуть замінити дипломатів, висланих минулого тижня, і стверджують, що це стандартна практика.

Україна видворила 13 російських дипломатів зі своєї території із солідарності з Великою Британією у зв’язку зі справою Скрипаля. Росія відповіла висилкою 13 українських дипломатів.