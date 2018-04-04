Ми або навчимося жити разом як брати, або всі разом загинемо як дурні.
Мартін Лютер Кінг, американський проповідник і правозахисник

"Укроборонпром" почав серійне виробництво бойових машин "Атлет"

4 квітня, 2018 - 20:30
Фото: Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" почав серійне виробництво бойових машин "Атлет".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

"Ці броньовані ремонтно-евакуаційні машини призначені для технічного забезпечення танкових підрозділів і значно посилять їх боєготовність. Крім того, "Атлети" мають значний експортний потенціал, що дозволить дозавантажити виробничі потужності Харківського конструкторського бюро після виконання "Укроборонпромом" державного оборонного замовлення", – написав Порошенко.

БРЕМ-84 "Атлет" — броньована ремонтно-евакуаційна машина, розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова на базі основного бойового танка Т-84У "Оплот". З 2008 року знаходиться на озброєнні армії України. Вартість виробництва однієї одиниці – 4 млн грн.

Джерело: День

Більше новин

Країни ЄС вкладуть €1,5 млрд у розвиток штучного інтелекту
Отруєння Скрипаля: В США назвали версії участі РФ
Папа Римський покатав дітей на своєму папамобілі
В Австралії розпочалися Ігри Співдружності
Принц Філіп вдало переніс операцію
Мінрозвитку хоче дозволити розміщення в житлових будинках вбудованих дитсадків

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 