Державний концерн "Укроборонпром" почав серійне виробництво бойових машин "Атлет".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

"Ці броньовані ремонтно-евакуаційні машини призначені для технічного забезпечення танкових підрозділів і значно посилять їх боєготовність. Крім того, "Атлети" мають значний експортний потенціал, що дозволить дозавантажити виробничі потужності Харківського конструкторського бюро після виконання "Укроборонпромом" державного оборонного замовлення", – написав Порошенко.

БРЕМ-84 "Атлет" — броньована ремонтно-евакуаційна машина, розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова на базі основного бойового танка Т-84У "Оплот". З 2008 року знаходиться на озброєнні армії України. Вартість виробництва однієї одиниці – 4 млн грн.