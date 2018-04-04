В Анкарі відбувається трьохсторонній самміт з питань Сирії

4 квітня, 2018 - 15:13
В Анкарі почався тристоронній саміт Туреччина-Росія-Іран за участю президентів Реджепа Тайіпа Ердогана, Володимира Путіна і Хасана Рухані, повідомляє Анадолу.
По завершенні робочого обіду очікується прес-конференція за участю президентів трьох країн.
За підсумками саміту буде прийнята спільна декларація.
Очікується, що в спільній декларації особлива увага буде акцентована на питаннях збереження перемир'я, забезпечення територіальної цілісності Сирії та припинення порушень режиму припинення вогню в цій країні.
Перший саміт Туреччина-Росія-Іран на рівні лідерів трьох країн був організований в Сочі 22 листопада 2017 року.