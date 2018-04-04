В Австралії розпочалися Ігри Співдружності

Урочиста церемонія відкриття Ігор співдружності за участю британського принца Чарльза стартувала в австралійському Голд-Кості.

Про це повідомляє Укріфнорм з посиланням на АВС.

“Протягом багатьох років ці ігри віддзеркалювали потенціал Співдружності до об'єднання людей різного походження та національностей... Я надсилаю свої теплі побажання кожному учасникові і команді, та всім тим, хто допоміг провести перші Ігри співдружності в цій особливій частині Австралії, у Голд-Кості, і оголошую про відкриття XXI Ігор Співдружності”, – наголосив у своїй промові британський принц, приймаючи від господарів Королівський жезл - символ Ігор.

Змагання відкрилися незвичайним світловим шоу та піснею Крістін Ану “Мій острівний дім”, під яку виконали танцювальну композицію представники корінних народів та виконавці сучасного репу.

Участь у цьогорічних змаганнях традиційно бере 71 команда з країн британської співдружності, які змагатимуться у 26 видах спорту. Велика Британія, за традицією, представлена на Іграх чотирма командами (Англія, Шотландія, Вельс і Північна Ірландія), при цьому Англія надіслала на Зелений континент 396 спортсменів (більш численною є лише команда господарів).

Як і Олімпіади, Ігри співдружності проводять раз на 4 роки і тривають вони 11 днів. Талісманом цьогорічних Ігор є блакитна коала на ім'я Borobi, що власне означає “коала” мовою місцевих аборигенів племені Yugambeh, офіційне гасло - “Поділись мрією”. Медалі Ігор розроблені художницею Делвен Кокату-Коллінз, яка є представницею корінних народів Австралії, і виготовлені Королівським австралійським монетним двором. Дизайн медалей містить зображення берегової лінії Голд-Коста.

Серед скандалів, що супроводжували церемонію відкриття, слід відзначити транспортний колапс, коли попри максимальне залучення міського транспорту сотні фанатів так і не встигли дістатися на церемонію своєчасно. Не обійшлося і без протестів. Захисники прав корінних народів перекрили одну із основних вулиць, намагаючись привернути увагу до проблем аборигенів. Скандалом обернувся і випуск офіційного буклету програми XXI Ігор Співдружності, де вказали, що Англія розташована в Африці, в ній живуть 2 051 363 особи, а її столицею є місто Банжул.