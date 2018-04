В штаб-квартирі YouTube сталася стрілянина: Директор Google пообіцяв допомогти постраждалим

У вівторок, 3 квітня, в американському штаті Каліфорнія в штаб-квартирі компанії YouTube сталася стрілянина. Її вчинила жінка-нападник, яка потім застрелила сама себе. Близько 1,7 тис. співробітників компанії були евакуйовані, передає "Укрінформ".

Стрілянина сталась у відкритому кафетерії біля будівлі штаб-квартири YouTube.

Директор корпорації Google Сундар Пічаї після інциденту зі стріляниною в компанії YouTube адресував своїм працівникам офіційного листа, у якому повідомив, що ситуація взята під контроль.

Текст листа розмістив у мережі Twitter відділ комунікацій компанії Google.

"Найкраща новина, яку ми маємо зараз, це те, що ситуація локалізована. Ми дуже активно спостерігаємо (за розвитком подій) та співпрацюємо з місцевою владою й лікарнями", - зауважив керівник Google.

Він офіційно підтвердив, що четверо людей отримали поранення.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати їх та їхні родини в цю хвилину", - наголосив Пічаї.

Він подякував команді безпеки за швидке реагування на інцидент та захист персоналу, а також всім, хто відгукнувся та підтримав людей, які постраждали.

"Я знаю, що багато хто з вас перебуває в шоці. Впродовж наступних днів ми продовжимо надавати підтримку кожному в нашій родині Google, щоб допомогти їм зцілитися після цієї неймовірної трагедії", - зауважив глава корпорації.

Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c

— Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018