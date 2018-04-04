В Угорщині вперше засуджено найманця, який воював за "ДНР"

Районний суд в угорському місті Сексард дав два роки умовно громадянину Угорщини за те, що він воював на боці самопроголошеної терористичної організації "ДНР" на сході України.

Про це повідомляє AFP.

"У вівторок громадянин Угорщини отримав два роки умовно за те, що він воював на сході України в лавах сепаратистів, яких підтримує Росія. Це є першим подібним вироком в Угорщині", - йдеться у повідомленні.

Суддя визнав 43-річного Крістіана Л. винним у "забороненому приєднанні до збройного угруповання, яке було залучене до збройних сутичок".

Пояснюючи м'який вирок, суддя зазначив, що громадянин Угорщини скоїв злочин, який для країни є відносно невідомим, і підсудний не знав, що порушує національне законодавство.

Прокурор оскаржив вирок, оскільки вимагає тюремного ув'язнення для засудженого.

Зазначається, що екс-поліцейський прибув до Донецька у 2015 році, де він проходив підготовку й отримував фінансову винагороду за участь у бойових діях. Уродженця з центрального міста Угорщини Пакша було затримано минулого року в будапештському міжнародному аеропорту Ferenc Liszt, коли він повертався після боїв на боці самопроголошеної терористичної організації "ДНР" проти української армії.