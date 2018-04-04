В Україні набрали сили нові правила держперевірки якості продуктів

Сьогодні, 4 квітня, в Україні набрав чинності закон про контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Про це повідомили в прес-службі Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Закон було ухвалено Верховною Радою України ще 18 травня 2017 року, але основна частина його положень набирає чинності саме сьогодні.

Йдеться про нову систему контролю якості та безпечності харчових продуктів, коли держава перестає диктувати підприємствам, що і як робити, а лише контролює, щоб продукція, що випускається, була безпечною для людини.

Зазначений закон запроваджує можливість перевірок бізнесу без повідомлення власників. Також закон запроваджує новий формат періодичності перевірок бізнесу. Підприємства перевірятимуть в залежності від ступеня ризику для життя і здоров'я людей.

"Наприклад, підприємство, яке віднесено до високого ступеня ризику, перевірятиметься раз на квартал", - йдеться в повідомленні.

Згідно з новим законом, інспектори проводитимуть перевірки згідно уніфікованим актам перевірки. Документ міститиме вичерпну кількість питань для перевірки і буде публічним.

Також закон вводить норму, згідно з якою інформацію про підприємство, на якому була виявлена ​​небезпечна продукція, буде публікуватися на сайті Держпотребслужби.

Закон також посилює санкції для порушників. Сума штрафу для юридичних осіб може сягати 70 000 гривень - в залежності від вчиненого правопорушення.

Наприклад, за виробництво продуктів або кормів з використанням незареєстрованої потужності загрожує штраф 74 460 грн для юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців - 40 954 грн.

За виробництво, зберігання продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу - штраф 111 690 грн на юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців 74 460 грн.

При виявленні факторів на виробництві, які представлятимуть загрозу для життя і здоров'я, то інспектор має право схвалити рішення про тимчасове припинення роботи підприємства на термін до 10 робочих днів. Зупинка роботи понад цей термін здійснюється тільки за рішенням суду.

Перевірки можуть проходити не тільки на виробництві, а й на складах і магазинах. Закон передбачає відеофіксацію перевірок, як інспекторами, так і власниками. Також закон також передбачає зміни для імпортерів харчових продуктів і кормів.

Закон передбачає 5-річний перехідний період, протягом якого будуть оснащені пункти пропуску на кордоні для здійснення перевірок продуктів.

"З 4 квітня поточного року в разі надходження звернення громадянина про порушення в сфері безпеки харчових продуктів Госпотребслужба вправі здійснювати позапланові перевірки без отримання згоди органу державної влади", - йдеться в повідомленні.