В Ужгороді представили виставку творів з 9 регіонів

У вівторок, 3 квітня, в культурно-історичному центрі Ужгорода «Совине гніздо» урочисто презентували сімнадцяту за ліком Всеукраїнську виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Світ Божий – як Великдень», яка проводиться під патронатом Міністерства культури України.

В офіційному відкритті взяли участь закарпатські митці, представники влади та мистецьких кіл, інтелігенція краю. Знакову культурницьку подію благословив єпископ Мукачівської греко-католицької церкви владика Мілан, який одночасно привітав усіх присутніх із прийдешніми Великодніми святами.

Заступник голови Національної Спілки художників України Микола Кіщук розповів, що «Ужгороду випала чудова нагода до світлих Великодніх свят прийняти унікальну виставку витворів декоративно-ужиткового мистецтва, представлену 9 регіонами України. Тут представлено ідеї для святкового оздоблення нашого побуту, серед яких як елементи старовини, так і модерні форми великоднього декору. Не залишать байдужим глядача ікони й картини у різних техніках, скульптури, різноманітні писанки, різьблені витвори, оригамі, вітражі, вироби зі шкіри, кераміки та скла, ткані й вишиті твори».

Унікальні витвори декоративно-ужиткового мистецтва Великодньої тематики привезли на Закарпаття із столиці.

Як зазначив голова Закарпатської організації Спілки художників України Борис Кузьма, «Ужгород вперше отримав можливість експонувати твори майстрів із Київщини, Житомирщини, Волині, Хмельниччини, Херсонщини, Одещини, Полтавщини, Чернігівщини, Закарпаття, виборовши це право серед інших областей. Тут, зокрема, представлено роботи С. Кадочнікова, Н. Кущенко, І.Кафтан-Красовської, Ю.Петренка, Г.Дюговської».

Тож понад сотню витворів мистецтва, виконаних у різних техніках, які об’єднує святкова великодня тематика, до 21 квітня може побачити кожен охочий.

Оксана Дудаш, Ужгород

Фото Василя Ільницького