Вашингтон оприлюднив нові мита на імпорт з Китаю

Сполучені Штати Америки оприлюднили нові мита на імпорт 1,3 тис. найменувань товарів з Китаю, обсяг торгівлі якими становить 50 млрд доларів, передає The Associated Press.

Повідомляється, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала ввести мито в 25% на 1,3 тис. китайських товарів. У той же час повідомляється, що до набуття чинності нових тарифів компанії зможуть пролобіювати видалення з даного списку частини товарів.

Зазначимо, раніше стало відомо, що нові мита будуть поширюватися на техніку, електроніку, засоби зв'язку і продукцію аерокосмічної промисловості. Однак до опублікованого списку увійшли також такі товари як комплекти для тестування малярії, слухові апарати, дефібрилятори, вогнемети, шприци, зубні протези і рентгенівське обладнання.

У відповідь на дані кроки Міністерство торгівлі Китаю заявило про підготовку "заходів рівної інтенсивності і масштабів щодо товарів США", а представник Китаю у Світовій організації торгівлі закликав членів СОТ "приєднатися до Китаю в супртиві протекціонізму США". Передбачається, що мита можуть ввести на імпорт соєвих бобів, автомобілів та літаків.