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ЄБРР хоче цьогоріч реалізувати в Україні 25-30 нових проектів фінансування

4 квітня, 2018 - 15:15
Фото agravery.com

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір у 2018 році реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проекту. Про це повідомив директор представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір активізувати свою присутність і завжди відкриті для бізнесу", - сказав він. У свою чергу, глава департаменту транспорту ЄБРР Сью Барретт уточнила, що 3 - 4 проекта з загальним фінансуванням у сумі 100-200 млн євро будуть спрямовані на сферу транспорту та інфраструктуру.

Нагадаємо, ЄБРР і ЄС нададуть підтримку малим і середнім підприємствам (МСП) у Грузії, Молдові та Україні в сумі майже 1,1 млрд євро у вигляді кредитних ліній та фінансування торгівлі і 58,3 млн євро у вигляді субсидій ЄС.

ЄБРР надає підтримку підприємствам з дуже необхідним фінансуванням через місцеві банки-партнери, що дозволяє їм інвестувати в ефективне та сучасне обладнання і технології.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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