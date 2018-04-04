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ЄС поки не планує повертати свого посла до РФ

4 квітня, 2018 - 16:07
Фото: Укрінформ

У Брюсселі тривають консультації з главою Представництва Євросоюзу у Росії, відкликаним у відповідь на застосування Москвою бойової хімічної речовини у британському Солсбері.

Про це сказав у середу речник Єврокомісії Александер Вінтерштейн, інформує Укрінформ.

"Посол продовжує проводити міжінституційні консультації", - заявив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що у Великій Британії опублікували таємний російський документ під назвою "Троя". Згідно змісту якого у 2014 році населення Запорізької області мали підготувати до проросійського заколоту у регіоні.

Джерело: Укрінформ

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