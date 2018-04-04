ЄС поки не планує повертати свого посла до РФ

У Брюсселі тривають консультації з главою Представництва Євросоюзу у Росії, відкликаним у відповідь на застосування Москвою бойової хімічної речовини у британському Солсбері.

Про це сказав у середу речник Єврокомісії Александер Вінтерштейн, інформує Укрінформ.

"Посол продовжує проводити міжінституційні консультації", - заявив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що у Великій Британії опублікували таємний російський документ під назвою "Троя". Згідно змісту якого у 2014 році населення Запорізької області мали підготувати до проросійського заколоту у регіоні.