ЄС поки не планує повертати свого посла до РФ

4 квітня, 2018 - 16:07
У Брюсселі тривають консультації з главою Представництва Євросоюзу у Росії, відкликаним у відповідь на застосування Москвою бойової хімічної речовини у британському Солсбері.
Про це сказав у середу речник Єврокомісії Александер Вінтерштейн, інформує Укрінформ.
"Посол продовжує проводити міжінституційні консультації", - заявив представник Єврокомісії.
Нагадаємо, що у Великій Британії опублікували таємний російський документ під назвою "Троя". Згідно змісту якого у 2014 році населення Запорізької області мали підготувати до проросійського заколоту у регіоні.
Джерело: Укрінформ