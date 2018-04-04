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За день бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ

4 квітня, 2018 - 19:00
Фото Reuters

У першу половину доби режим «великоднього перемир’я» бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався - станом на 18.00 зафіксовано 18 обстрілів українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

“Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Лебединського та Кам’янки. Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки та Водяного, з великокаліберних кулеметів – Гнутового, а снайперської і стрілецької зброї – оборонці Широкиного, Водяного та Шахти «Бутівка». Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового, Авдіївки та Невельського”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли українські укріплення в районі станції Донець.

“Унаслідок ворожого вогню українські захисники не постраждали”, - заявили в штабі.

Джерело: День

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