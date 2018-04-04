Жодного конфлікту між НАБУ і САП немає, - Ситник

Ніякого конфлікту між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) немає. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у ході виступу в Верховній раді України, передає "РБК-Україна".

"Якщо хтось хоче сказати, я вам повідомляю, що ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає. Є певні провадження… Не потрібно спекулювати на цьому процесі. Прокурори САП працюють у штатному режимі. Боротьба з корупцією не припинена", - заявив Ситник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Раді виступить Назар Холодницький та Артем Ситник.

Заначимо, раніше повідомлялося, що директор НАБУ Артем Ситник вважає, що глава САП міг "зливати" інформацію про підготовку обшуків, гальмував розслідування і тиснув на прокурорів.

Ситник також відзначав, що підозри НАБУ підтвердилися в ході розслідування справи мера Одеси Геннадія Труханова.