Ми або навчимося жити разом як брати, або всі разом загинемо як дурні.
Мартін Лютер Кінг, американський проповідник і правозахисник

Жодного конфлікту між НАБУ і САП немає, - Ситник

4 квітня, 2018 - 14:46
Фото РБК-Україна

Ніякого конфлікту між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) немає. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у ході виступу в Верховній раді України, передає "РБК-Україна".

"Якщо хтось хоче сказати, я вам повідомляю, що ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає. Є певні провадження… Не потрібно спекулювати на цьому процесі. Прокурори САП працюють у штатному режимі. Боротьба з корупцією не припинена", - заявив Ситник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Раді виступить Назар Холодницький та Артем Ситник.

Заначимо, раніше повідомлялося, що директор НАБУ Артем Ситник вважає, що глава САП міг "зливати" інформацію про підготовку обшуків, гальмував розслідування і тиснув на прокурорів.

Ситник також відзначав, що підозри НАБУ підтвердилися в ході розслідування справи мера Одеси Геннадія Труханова.

 

Джерело: РБК-Україна

Більше новин

Грибаускайте розповіла Трампу про українських військових
За день бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ
Макмастер: Вислані дипломати РФ організовували політичну диверсію
Комітет підтримав два законопроекти щодо відміни декларування для активістів
Атака в Солсбері: Британія відмовилася від спільного з РФ розслідування
Порошенко підписав указ про святкування Дня поліції 4 липня

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 