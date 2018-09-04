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85-ті роковини Голодомору: УІНП оприлюднив інтерактивну мапу світу

4 вересня, 2018 - 22:26
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

На веб-сторінці "85-ті роковини Голодомору", розробленій Українським інститутом національної пам'яті, розміщено інтерактивну мапу світу "Запали свічку пам’яті". Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті у Facebook.

"На карті символічної свічкою маркуються країни світу, де відбулася Міжнародна акція зі вшанування пам’яті жертв Великого голоду. Наразі свічки пам'яті запалали в Україні, Туреччині та Йорданії. Для українського народу важливим сьогодні питанням є всесвітнє визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом", - йдеться у повідомленні.

Міжнародна акція "Запали свічку пам’яті", присвячена 85-тим роковинам Голодомору, покликана об’єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам’яті про один з найбільших злочинів в історії людства ХХ століття.

Як повідомлялося раніше, українські дослідники Гарвардського університету, використовуючи новітні технології, підтвердили, що штучний голод був направлений саме на українців.

Джерело: День

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