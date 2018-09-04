Австрія надасть додатково €1 млн для гуманітарних заходів на сході України, - Курц

Австрія надасть додатково EUR1 млн для гуманітарних заходів організації "Карітас" на сході України, заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Австрія і далі надаватиме кошти для того, щоб підтримувати людей на сході України. Ми вирішили надати ще EUR1 млн для такої організації як "Карітас", яка надаватиме допомогу, хоча б зробити невеликий внесок в полегшення горя на сході України", - сказав С.Курц на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у вівторок у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що Австрія вже надавала допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі.

"Я сподіваюся, що нам вдасться досягти прогресу за столом переговорів для людей Східної України і полегшити їхню ситуацію", - зазначив С.Курц.