Через відділення Danske Bank в Естонії у 2013 році перевели пов'язані з РФ $30 млрд, - ЗМІ

Обсяг “російських і колишніх радянських грошей”, переведених через естонське відділення Danske Bank, склав 30 млрд доларів протягом усього лише одного 2013 року.

Про це повідомила лондонська газета Financial Times з посиланням на доповідь консалтингової компанії Promontory Financial, передає УНН.

“Число транзакцій наближається в тому році (2013-му) до 80 тисячам, а їх обсяг — до 30 млрд доларів”, — свідчать результати цього розслідування. Наведений обсяг переказів у багато разів перевищує попередні оцінки, причому взяті не за рік, а за період з 2007 по 2015 роки, і є неймовірно великим для такого маленького банківського відділення. При цьому видання вказує на те, що аж ніяк не всі розглянуті транзакції викликають підозри.

“Це, дійсно, вражаюча сума для такого маленького банківського відділення”, — прокоментувало цю інформацію газеті близьке до розслідування джерело. “Ви не можете пропустити таку суму через кредитну організацію, не піднімаючи питань (про те, хто з керівництва Danske Bank знав про те, що через естонську філію банку проходить такий величезний обсяг іноземних грошей)”, — додав він.

“Ми серйозно ставимося до цього питання, тому ми почали велике розслідування (з цього приводу)”, — повідомив FT голова Danske Bank Оле Андерсен. Представники кредитної організації, за його словами, “сповнені рішучості” і хочуть зрозуміти “всю картину” події. “І я вважаю, що всі зацікавлені в тому, щоб висновки робилися на основі перевірених фактів, а не фрагментованих даних, взятих із контексту”, — додав співрозмовник газети.