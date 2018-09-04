Черкащани приєднаються до всеукраїнської акції на підтримку виборчої реформи

Представники громадських організацій та політичних сил Черкащини переконані, що почати передвиборчі кампанії і так званий політичний сезон кандидати мають вже з новою пропорційною виборчою системою з відкритими партійними списками. Тож 6 вересня вони приєднаються до Всеукраїнської акції під Верховною Радою України «Ні виборам за законом Януковича» і вимагатимуть змінити виборчу систему, а не «обличчя». Про це вони повідомили під час прес-конференції, що організував представник черкаського осередку ГО «Центр UA»/Громадський рух ЧЕСНО Сергій Пасічник.

Учасники зібрання: голова обласної організації Народного руху України Валентина Коваленко, секретар обласного представництва УКРОПу Анна Новак, представник «Самопомочі» В’ячеслав Скічко і очільник облорганізації Руху Нових сил Сергій Яковенко обурені бездіяльністю влади в цьому напрямку, адже Виборчий кодекс у лютому минулого року підтримали лише у першому читанні, а відтоді його не виносили на розгляд. Стверджують, що нинішня владна верхівка намагатиметься всіма способами провалити цей законопроект. Зарадити цьому, кажуть, може лише тиск громадськості.

«Якщо нині не буде тиску від проактивної громадськості, то ми ще, як мінімум, років з п’ять подаруємо владі на дерибан бюджету і ресурсів», – зауважив представник від «Самопомочі» В’ячеслав Скічко.

Аналізували усі аспекти нового Виборчого кодексу, який, за їхніми словами, повинен викорінити підкуп виборців і забезпечити «прозорі» вибори, де кандидатів дійсно будуть обирати люди, а не «розподіляти» по мажоритарних округах «згори».

«Депутати-мажоритарники, розуміючи, що досить невелика кількість голосів потрібна для їх перемоги переважно намагаються купувати виборця. Якщо взяти попередні вибори, то всього 16% мажоритарників отримали більше 50% голосів. Ми можемо стверджувати, що майже 44,5% кандидатів не отримали навіть третини голосів виборців. То як вони можуть представляти інтереси цієї громади?», – коментує голова обласної організації Народного руху України Валентина Коваленко.

Керівник Академії стратегічних досліджень та регіональний координатор ГО «Центр UA»/Громадський рух ЧЕСНО Сергій Пасічник стверджує, що сьогодні депутати-мажоритарники продовжують «вибивати» кошти з держбюджету на свій округ, хоча насправді це мають робити органи місцевого самоврядування, тому нова виборча система змусить депутатів займатись законотворчою роботою, а не підкупом.

Отож, учасники зібрання вважають, що нова виборча система має бути пропорційною, з відкритими списками та з регіональним представництвом. В свою чергу це забезпечить пропорційне представництво всіх груп інтересів, які існують у країні, дозволить сформувати повний склад парламенту. А відкритість партійних списків дасть змогу виборцям вказувати в переліку кандидатів конкретну особу, якій вони готові дати повноваження представляти свої інтереси.

«Якщо ми всі разом вийдемо й не дамо владі «завалити» цей законопроект, це збільшить шанси на перемогу. Закликаємо всі прогресивні громадські об’єднання Черкащини сказати свою думку, долучитися до акції і примусити владу дослухатися до думки громадськості», – закликав Сергій Пасічник.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси