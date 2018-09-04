Дельфін за 17 років життя з морськими свинками вивчив їхню мову

Дельфін, що 17 років прожив серед морських свиней біля західного узбережжя Шотландії, навчився спілкуватися з ними їхньою мовою.

Про це повідомляє University of Strathclyde Glasgow.

Дельфін привернув увагу місцевих жителів затоки Ірландського моря Ферт-оф-Клайд, адже зазвичай там ці тварини не живуть.

Вчені вважають, що він імовірно відбився від своєї зграї та загубився. Дослідники вивчили аудіозаписи голосу дельфіна, якого назвали Кейлі.

Виявилося, що дельфін під час розмові зі свинями переходить ту ж частоту, що і вони. Натомість в його "розмові" не було характерного для мови дельфінів свисту.

Хоча, як зазначив доктор біологічних наук Мел Косентіно, деякі види китоподібних, такі як афаліни звичайні, білухи та косатки, можуть частково змінювати акустичний репертуар через взаємодію з іншими видами, Кейлі перший відомий випадок, коли дельфін навчився майже повноцінно відтворювати "мову" іншого виду.

До того ж, за словами вченого, здатність змінювати акустичний репертуар спостерігається переважно у дельфінів, які живуть у неволі, утім є кілька прикладів, коли таке траплялось й у диких тварин.