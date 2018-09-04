Екологічне лихо в окупованому Криму: З Армянська вивозять дітей

Окупаційна влада Криму вирішила вивезти дітей шкільного та дошкільного віку в кримські санаторії у зв'язку із забрудненням повітря в Армянську через випари вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в попереджувальних цілях прийнято рішення оголосити канікули на два тижні для шкіл і дитячих садів Армянська, передає "Крим.Реалії".

За словами представника окупаційної влади, рішення про канікули - це запобіжний захід, а не "евакуація", і підстав для введення режиму НС немає. Діти шкільного і дошкільного віку разом з мамами будуть відправлені в кримські санаторії.

Водночас "міністр охорони здоров'я Криму" Олександр Голенко повідомив, що за останню добу збільшилася кількість звернень до лікарень Армянська. Пацієнти скаржаться на підозрілі прояви на шкірі і слизових оболонках.

"Були поставлені діагнози "алергічний кон'юнктивіт", "фарингіти" і інше. Сьогодні було зареєстровано сім звернень. Важких ситуацій, що вимагають стаціонарного лікування, не зареєстровано", - розповів він в ефірі телеканалу Крим 24.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким покрилися металеві предмети. Крім того, жителі скаржилися на першіння в горлі, висип і загальне нездужання.

Попередньою причиною появи маслянистого нальоту на металевих предметах в Армянську назвали випаровування вмісту кислотного накопичувача, використовуваного Кримським титаном, які були спровоковані сильною спекою і посухою.

Крім того, в Херсонській області на адміністративній межі з Кримом українські прикордонники зафіксували перевищення вмісту токсичних промислових речовин в повітрі.