Екс-президент Аргентини дала свідчення у суді в рамках антикорупційного розслідування

Колишній президент Аргентини, нині займає пост сенатора, Крістіна Фернандес де Кіршнер у понеділок дала пояснення в суді в рамках антикорупційного розслідування.

Про це повідомляють латиноамериканські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Допит в суді тривав протягом півгодини. Відзначається, що свідчення в суді 65-річна екс-глава держави у цій справі давала вже вдруге.

За словами К.Фернандес де Кіршнер, вона не "зробила ніяких злочинів" і не була залучена ні в яку "незаконну діяльність".

Минулого тижня правоохоронці Аргентини провели обшуки в будинку екс-президента країни після того, як федеральний суддя Клаудіо Бонадіо направив до сенату петицію про те, щоб частково зняти з К.Фернандес де Кіршнер парламентський імунітет.

Розслідування у справі про корупцію було ініційовано після того, як в ЗМІ з'явилися щоденники водія заступника міністра планування. У документах містилися дані про те, що відомство отримувало багатомільйонні хабарі від будівельних і енергетичних компаній під час президентського терміну К.Фернандес де Кіршнер.