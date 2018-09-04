Клімкін: Україна на Генасамблеї ООН порушить питання кримських татар

Україна порушуватиме на всіх міжнародних майданчиках, у тому числі і на Генеральній асамблеї ООН, питання утисків кримських татар та всього проукраїнського в окупованому Росією Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільній з міністром закордонних справ Норвегії Іне Сорейде прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

"Стовідсотково буде порушено та буде, безумовно, одним із основних — питання окупації Криму й не просто порушення прав всіх тих, хто протестує проти російської окупації, а й питання політичних в’язнів, усіх тих, хто ув’язнений із Криму, усіх тих, хто знаходиться в російських тюрмах, хто знаходиться на території окупованого Криму, хто знаходиться на території Донбасу", - відповів Клімкін на запитання, чи порушуватиметься на Генеральній асамблеї ООН питання утисків кримських татар російською окупаційною владою в Криму.

Міністр наголосив, що нині на окупованому півострові відбувається "тотальний утиск всього проукраїнського", про що, за його словами, буде говоритиме у промові на Генасамблеї ООН Президент та він особисто під час зустрічей у рамках роботи цієї асамблеї.

Водночас урядовець запевнив, що питання Криму порушуватиметься на всіх міжнародних майданчиках завжди, Україна щодня інформує про ситуацію на окупованому півострові міжнародних партнерів, а також нагадав, що Україна подала міжнародні судові позови проти РФ.

Нагадаємо, у вівторок у с. Кам'янка Сімферопольського району в окупованому Криму силовики провели обшук у Марлена Мустафаєвав. За словами дружини активіста, у будинку шукали зброю. Було вилучено документи, телефони. Раніше, у лютому 2017 року, силовики вже провели обшук у будинку Мустафаєва. Згодом його затримали на 12 діб за звинуваченням у розміщенні забороненої публікації у соцмережах у липні 2014 року. Крім того, було затримано ще десять осіб, які прийшли підтримати активіста до його будинку.