Комітет Ради дозволив експорт дров

Комітет Верховної Ради з питань промислової політики підтримав пропозиції президента України Петра Порошенка до ветованого ним закону, що посилює відповідальність за незаконну вирубку та контрабанду лісу.

Про це повідомив очільник комітету Віктор Галасюк у Facebook.

Зокрема, правки Порошенка передбачали скасування заборони на експорт дров, яку депутати додали під час проходження законопроектом другого читання.

"Таке рішення прийнято не тому, що ці пропозиції правильні. Вони якраз йдуть всупереч інтересам України та базуються на хибних та штучних аргументах. Просто реалії такі, що на подолання вето голосів в залі недостатньо і треба обирати 2/3 перемоги чи гарантована поразка", — написав депутат.

Крім цього, депутат додав, що ухвалення закону з правками президента дозволить зберегти мораторій на експорт лісу-кругляка.