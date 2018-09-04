Комітет ВРУ відхилив законопроект щодо блокування сайтів

Комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв’язку рекомендував відправити законопроект про блокування сайтів на доопрацювання. Про відповідне рішення оголосив голова комітету Олександр Данченко, передає "РБК-Україна".

За словами голови комітету, багато норм в законопроекті про блокування сайтів не є демократичними.

"Де-факто цей законопроект стосується предметів віддання нашого комітету. Тому, звичайно, що наш комітет дуже серйозно розглянув цей законопроект. Навіть в цьому періоді між сесіями. Ми розуміємо що цей законопроект в такому вигляді не може бути прийнятий жодним чином. Те, яким чином законопроект був підготовлений авторами, його прийняти не можна. Його потрібно відхиляти та допрацьовувати", - повідомив Данченко.

Він наголосив, що комітет з інформатизації та зв’язку не визначений основним для розгляду законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

"Моє бачення в тому, щоб робити новий законопроект фахово з громадськими об’єднаннями для того, щоб з одного боку захистити інформаційний простір від держави-агресора, а з іншого, прикриваючись війною, не спаплюжити всі права і свободи громадян", - додав Данченко.

Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ викликали занепокоєння законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

Нагадаємо, парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони повністю змінить текст законопроекту про блокування сайтів. Зокрема, законопроект про блокування сайтів перепишуть за участю представників ОБСЄ і НАТО.