Україна та Туреччина посилять співробітництво між правоохоронними органами

4 вересня, 2018 - 15:05
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю між правоохоронними органами.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Туреччині у Twitter.
"Підписано двосторонні документи, домовлено активно співпрацювати у питаннях боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і т.д. Новим напрямком співпраці стане взаємодія у випадках надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Німеччина планує надати Туреччині екстрену фінансову допомогу.
Джерело: День