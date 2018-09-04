Україна та Туреччина посилять співробітництво між правоохоронними органами

Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю між правоохоронними органами.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Туреччині у Twitter.

"Підписано двосторонні документи, домовлено активно співпрацювати у питаннях боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і т.д. Новим напрямком співпраці стане взаємодія у випадках надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина планує надати Туреччині екстрену фінансову допомогу.