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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, громадський діяч, Герой України

Україна та Туреччина посилять співробітництво між правоохоронними органами

4 вересня, 2018 - 15:05
Фото: Twitter

Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю між правоохоронними органами.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Туреччині у Twitter.

"Підписано двосторонні документи, домовлено активно співпрацювати у питаннях боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і т.д. Новим напрямком співпраці стане взаємодія у випадках надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина планує надати Туреччині екстрену фінансову допомогу.

Джерело: День

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