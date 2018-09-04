Ломаченко й Усик увійшли до топ-10 кращих боксерів світу

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон у першій важкій вазі Олександр Усик увійшли до першої десятки вересневого рейтингу авторитетного боксерського порталу BoxRec.

У списку кращих боксерів планети незалежно від вагової категорії Ломаченко та Усик посідають 4-те та 7-е місця відповідно, повідомляє Укрінформ.

В липні Олександр Усик у Москві переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним Чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши чотири пояси цій ваговій категорії (WBC, WBO, WBA, IBF), а також володарем кубка Мохаммеда Алі і поясу журналу The Ring.

Нагадаємо, Ломаченку вручили пояс чемпіона за версією The Ring.