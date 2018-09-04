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Маккейна на посту сенатора Арізони замінить Джон Кайл

4 вересня, 2018 - 21:18
Фото Reuters

Губернатор Арізони (США) Даг Дьюсі вибрав Джона Кайла в якості сенатора штату Арізона. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на прес-секретаря губернатора. Призначення Кайла вітала вдова сенатора Джона Маккейна Сінді, передає "РБК-Україна".

"Джон Кайл - дорогий друг для мене і Джона. Це велика заслуга Джона, що він готовий повернутися на державну службу, щоб допомагати штату Арізона", - написала Маккейн у Twitter.

Зазначимо, що Кайл висловлював готовність залишитися в сенаті до 2020 року, коли пройдуть вибори на місце Маккейна в сенаті.

Нагадаємо, 26 серпня у США у віці 81 року помер сенатор Джон Маккейн, у якого була діагностована пухлина мозку.

Зазначимо, в листопаді 1986 року Маккейн був обраний сенатором США від штату Арізона, змінивши в цій якості Баррі Голдуотера - колишнього республіканського кандидата на президентських виборах 1964 року. Далі з 1987 року Маккейн працював у комітетах Сенату у справах збройних сил.

На початку 1990-х років Маккейн, спільно з іншим ветераном в'єтнамської війни, сенатором Джоном Керрі, займався проблемою американських військовослужбовців, зниклих безвісти у В'єтнамі.

Крім того, в 2000 році Маккейн брав участь у президентських праймеріз від Республіканської партії. Після цього, а саме 28 лютого 2007 року Маккейн знову оголосив про початок своєї президентської виборчої кампанії 2008 року, ставши одним з найбільш відомих американським виборцям кандидатів.

Маккейн відноситься до числа сенаторів, які виступають з найбільш жорсткою критикою щодо Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції.

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Джерело: РБК-Україна

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