Маккейна на посту сенатора Арізони замінить Джон Кайл

Губернатор Арізони (США) Даг Дьюсі вибрав Джона Кайла в якості сенатора штату Арізона. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на прес-секретаря губернатора. Призначення Кайла вітала вдова сенатора Джона Маккейна Сінді, передає "РБК-Україна".

"Джон Кайл - дорогий друг для мене і Джона. Це велика заслуга Джона, що він готовий повернутися на державну службу, щоб допомагати штату Арізона", - написала Маккейн у Twitter.

Jon Kyl is a dear friend of mine and John’s. It’s a great tribute to John that he is prepared to go back into public service to help the state of Arizona.

— Cindy McCain (@cindymccain) September 4, 2018