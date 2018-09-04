На Херсонщині знайшли залишки міста Золотої Орди

У Бериславському районі поблизу села Тягинка археологи зробили унікальну історичну знахідку — залишки давніх міст Великого князівства Литовського та Золотої Орди. Територія давньої литовської фортеці кінця XIV — початку XV століття займала площу понад 40 гектарів. На думку археологів, давнє середньовічне місто з’явилося на місці населеного пункту періоду Золотої Орди, заснованого у XIII столітті.

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«Вважаємо, що фортеця виникла не на голому місці. Тут до цього існувало татарське місто, про що свідчать залишки цих культур», — зазначає начальник експедиції Інституту археології НАН України, голова правління історико-культурної асоціації «Україна — Туреччина» доктор історичних наук професор Світлана Біляєва.

Археологи знайшли сотні пам’яток, що належать до кримськотатарської культури. Це наконечники стріл, цвяхи, керамічний посуд. Також цього року знайдено дуже багато татарських монет із тамгою, що свідчить про розвинену торгівлю. На багатьох монетах є генуезький штамп, чеканка Кафи. Торік знайшли монети кінця XIV — початку XV століття. Нинішні раритети ще не віддавали нумізматам, але археологи вважають, що вони належать приблизно до цього самого періоду. «Тут проходив кордон Великого князівства Литовського. Де була переправа через річку, стояла митниця», — продовжує Світлана Біляєва.

Археологи крок за кроком розкопують стіни давньої фортеці. Уже цілком упевнено можуть сказати, що в середні віки тут був водогін, про що свідчать його керамічні залишки.

Давнє місто розкопують малими силами, але уважно і ретельно. Частина фортеці погано збереглася, бо місцеве населення розібрало її для будівництва власних будинків. Проте археологи продовжують роботи, підсумки яких, безперечно, відкриють нові сторінки історії херсонського краю та України.