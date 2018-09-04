На міжнародній виставці оборонпрому в Польщі Україну представляють "Комбати" і "Корсари"

Державний концерн "Укроборонпром" представляє свої розробки на міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO-2018, яка відкрилася 4 вересня у польському місті Кельце. Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

"На українському стенді представлено макети бронетранспортерів БТР-4МВ (ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова"), БТР-3Е1 (ДП "Київський бронетанковий завод"), БТР-70Ді-02 "Вітязь" та розвідувально-дозорної машини БРДМ-2Ді (ДП "Миколаївський бронетанковий завод"), а також іншу продукцію українських підприємств, що входять до бронетанкового кластеру "Укроборонпрому", - йдеться у повідомленні.

ДП "Миколаївський бронетанковий завод" у Польщі презентує макет бойової розвідувальної машини БРМ "Мангуст". Це – двовісна броньована розвідувальна плаваюча машина, з усіма ведучими колесами, з незалежною підвіскою 4х4. БРМ має підвищену прохідність, здатна розвивати по шосе швидкість до 100 км/год та з ходу долати водні перешкоди.

Крім того, як зазнається в повідомленні, чимало експонатів на стенді – виробництва ДАХК "Артем": протитанкова керована ракета "Комбат" калібру 125 мм, авіаційні керовані ракети Р-27Р та Р-27ЕТ, некеровані авіаракети РС-80КО. Від ДП "Машинобудівна фірма "Артем" – комплекси активного захисту "Заслон" та "Заслон-Л", термобаричні гранати РГТ-27С та РГТ-27С2. Також державне київське конструкторське бюро "Луч" представляє у Польщі легкий переносний ракетний комплекс "Корсар".

У ході MSPO-2018 заплановано низку зустрічей та переговорів щодо стратегічної співпраці українських та польських оборонних підприємств.

Військово-технічне співробітництво України та Польщі має важливе значення для підвищення обороноздатності обох країн та для посилення конкурентності на зовнішніх ринках. Одним із вдалих прикладів є спільний проект зі створення системи залпового вогню ZRN-01 Stokrotka. Ця зброя стала результатом співпраці ДК "Укроборонпром" з одним з найбільших приватних об’єднань польського оборонно-промислового комплексу WB Grou.

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MSPO – щорічна найбільша виставка досягнень оборонної промисловості у Польщі та Центральній Європі. Вона організовується та пhоводиться під патронатом президента Республіки Польща. Україна бере участь у заході з 2014 року. Цьогорічна виставка у Кельце триватиме до 7 вересня.

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