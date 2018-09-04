На Вінниччині встановлять сім меморіальних плит на місцях масового знищення євреїв

У п’яти населених пунктах Вінницької області облаштують сім меморіальних знаків на місцях масового поховання євреїв. По дві пам’ятні дошки з’явиться у селі Вахнівка Липовецького району та селі Плисків Погребищенського району. По одній – у селі Самгородок Козятинського району, селі Чуків Немирівського району та у місті Липовець. Усі меморіальні плити будуть схожі між собою і міститимуть однаковий опис історичної події. Встановлення пам’ятних знаків, як каже завідуючий сектором охорони культурної спадщини управління культури і мистецтв Вінницької ОДА Михайло Потупчик, відбувається у рамках реалізації на Вінниччині міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», що став можливий за підтримки фонду «Меморіал вбитим євреям Європи».

«Проект реалізується за грантові кошти зі ініціативи представників фонду «Меморіал вбитим євреям Європи», які багато років займаються пошуком невідомих могил жертв Голокосту та масових розстрілів євреїв у період Другої Світової війни. Вони проводять дослідження і на місцях, і в архівних установах, щоб відновити історичну справедливість – вшанувати пам’ять невинно убитих, – каже Михайло Потупчик. – Минулого тижня під час засідання обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій ми обговорили та погодили написи на меморіальних плитах. Запропонували координаторам проекту, щоб вони були ідентичними і відповідали термінології чинного українського законодавства. Відтак на плитах має бути написано, що під Другої Світової війни на цьому місці відбулося масове знищення євреїв нацистськими окупантами та їхніми спільниками».

Наразі триває погодження проектів і приведення до порядку місць масового знищення євреїв в різних районах області. Вставлення меморіальних плит відбудеться до кінця поточного року.

Для реалізації міжнародного проекту «Захистимо пам’ять» на Вінниччині використовувалися матеріали обласного Державного архіву та управління Служби безпеки України у Вінницькій області. Безпосередню участь в опрацюванні матеріалів взяв Український Фонд вивчення історії Голокосту.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина