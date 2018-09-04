Окупанти посилюють боєздатність на передовій, - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ істотно посилило боєздатність передових підрозділів у зв'язку з убивством ватажка терористичного угрупування "ДНР" Олександра Захарченка.

Зокрема, мінометні та артилерійські батареї противника зайняли раніше обладнані бойові позиції і провели тренування з управління вогнем чергових розрахунків. Уздовж лінії розмежування окупантами здійснено додаткове мінування ділянок місцевості і зайняті позиції новоприбулими снайперськими підрозділами.

При цьому військовослужбовці передових підрозділів російсько-окупаційних військ проявляють невдоволення діями командування, побоюючись зростання кількості втрат в результаті підриву на встановлених ними ж додаткових мінних полях в авральному порядку і провокування контрснайперскіх заходів у відповідь на зростання інтенсивності обстрілу позицій ОС прибулими снайперами з числа окупаційних військ.

У зв'язку з цим російським командуванням інтенсивно нав'язується інформація про нібито приготування Об'єднаних сил до активізації бойових дій.

Крім того, бойовики так званої "ДНР" продовжують залякувати населення окупованих територій нібито наближаючимся наступом ЗСУ на Донбасі і для підкріплення своєї пропаганди опублікували "план" атаки.

Карту з "планом" поширюють підконтрольні сепаратистам спільноти в соціальних мережах.

На ньому можна побачити, що головними цілями масштабного, нібито запланованого наступу стануть селище міського типу Бойківське (колишнє Тельманове) та місто Новоазовськ. Звідти здійснюватиметься просування до кордону з Росією.

"Згідно з отриманими розвідданими всю наступальну операцію і вихід на кордон з РФ в командуванні ЗСУ планують здійснити за 5 діб", - додають пропагандисти.

Нагадаємо, бойовики нікого не випускають за межі ОРДО.

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