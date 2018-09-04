ООН закликає владу М’янми переглянути вирок у відношенні журналістів Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав владу М’янми переглянути вирок у відношенні журналістів Reuters, назвавши його неприйнятним.

Про це повідомив в понеділок офіційний представник глави організації Стефан Дюжаррік, передає агентство Reuters.

“Генеральний секретар зі стурбованістю зазначив, що журналісти Ва Лон і Кья Со Оо були засуджені сьогодні до семи років позбавлення волі, — йдеться в заяві. — Він закликає владу переглянути це рішення”.

Гутерріш нагадав, що свобода вираження поглядів та інформації — наріжний камінь будь-якого демократичного суспільства. “Неприйнятно, щоб ці журналісти були засуджені за свої репортажі про грубе порушення прав людини проти народу рохінджа в штаті Ракхайн”, — підкреслив він.

“Генеральний секретар продовжить виступати за звільнення журналістів”, — наголошується в зверненні.

Нагадаємо, 3 вересня суд у М’янмі засудив журналістів Reuters до 7 років ув'язнення за порушення закону про державну таємницю. Їх затримали 12 грудня 2017 року. В ході роботи журналісти висвітлювали широке коло тем, в тому числі положення мусульманської народності рохінджа і події в штаті Ракхайн.