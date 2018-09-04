Отруєння в Еймсбері: ОЗХЗ підтвердила версію Лондона про застосування "Новічка"

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила оцінку Британії про те, що під час атаки в Еймсбері було застосовано нервовий агент "Новічок" такого ж типу, що і під час атаки проти Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері. Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії, передає "ЄП".

"Незалежний звіт ОЗХЗ сьогодні підтвердив оцінку Сполученого Королівства, за якою було ідентифіковано хімічну речовину через яку загинула в Еймсбері 8 липня Дон Стерджес. Це був нервовий агент "Новічок" такого ж типу, який використовувався під час спроби вбивства Сергія і Юлії Скрипалів раніше цього року" - йдеться у повідомленні.

Експерти ОЗХЗ двічі відвідали Британію для збору зразків після нападів у Солсбері і Еймсбері.

"Безрозсудність російської держави у завезенні нервового агента до Британії та повне ігнорування безпеки громадян є жахливою та безвідповідальною." - сказав голова МЗС Британії Джеремі Хант.

"Це ще одне нагадування про важливість того, щоб міжнародне співтовариство спільно підтримувало глобальну заборону на використання хімічної зброї всіх видів, і забезпечувало дотримання міжнародного порядку, щоб ми могли захищати наших громадян", додав він.

Як зазначається у повідомленні, британська поліція продовжує розслідування випадків отруєння в Еймсбері та Солсбері.

Як повідомлялося, у липні е

Нагадаємо, 30 червня в лікарню міста Еймсбері доставили 45-річного Чарлі Роулі і його співмешканку, 44-річну Дон Стерджесс. Вони були отруєні тією ж речовиною, від якої постраждали екс-шпигун Сергій Скрипаль і його дочка, знайдені 4 березня непритомними в британському місті Солсбері.

8 липня стало відомо, що Стерджесс померла, а Роулі через кілька днів прийшов до тями.