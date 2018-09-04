Польща готує скаргу в ICAO на РФ у зв’язку з розслідуванням Смоленської катастрофи

Польща повинна поскаржитися на Росію, яка не дозволяє скласти в один фрагмент уламки розбитого літака Ту-154М екс-президента Лєха Качинського, до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

На цьому наголосив голова урядової підкомісії з розслідування причин Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич, інформує Polskie radio24.

“Якщо російська сторона не погоджується скласти уламки літака, то слід звернутися до ICAO”,- заявив Мацеревич.

Він додав, що йдеться про те, щоб змусити Росію здійснювати необхідні процедури.

За його словами, урядова підкомісія розглядає можливість звернення у цій справі до глави МЗС Польщі, аби він направив відповідний лист до ICAO.

Раніше польська підкомісія звертала увагу, що ICAO у своїй інструкції (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation Doc. 9756 patr.3, chap.8) визнає реконструкцію розбитого літака “дуже важливою і потрібною” для з'ясування причин катастрофи.

На думку Мацеревича, Росія пішла “шляхом найменшого опору”, дозволивши польській експертній комісії, яка перебуває в Смоленську з 3 по 7 вересня, не скласти елементи літака в один фрагмент, але лише здійснити їх огляд.

“У політиці, особливо у відносинах з росіянами, потрібно бути послідовними: не можна одночасно вимагати того, що нам належить і в чому нас підтримують міжнародні інституції, й одночасно погоджуватися на дії, які лише є імітацією справжнього розв’язання проблем”, - підкреслив Мацеревич.

Голова польської підкомісії також повідомив, що в середу, 5 вересня, буде опубліковано невідомі раніше російські протоколи, які свідчать про “значні фальсифікації” під час розслідування Москвою Смоленської катастрофи. Зазначається, що про підміну росіянами “чорних скриньок” Ту-154М написало нещодавно польське видання Gazeta Polska Codziennie.

Як зауважив Мацеревич, підкомісія знає про ці протоколи і посилено їх аналізує. Він повідомив, що йдеться про те, що у день Смоленської катастрофи 10 квітня опівдні росіяни знайшли дві “чорні скриньки” у цілком хорошому стані і поклали їх у поліетиленові пакети.

“Через шість годин після цього вони знайшли другу пару “чорних скриньок” - повністю знищених, і запакували їх у паперові коробки”, - зазначив екс-міністр оборони РП.

Він наголосив, що російські експерти і свідки тоді підписали обидва протоколи, які суперечать один одному.

“Маємо справу із ситуацією, коли є підозра у скоєнні фальсифікації”, - констатував Мацеревич.

Як повідомлялося, 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. В результаті катастрофи загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту: президентське подружжя Леха і Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі, громадські активісти.

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) у Москві в 2011 році назвав причиною аварії літака помилку пілотів, які пішли на посадку в умовах поганої видимості. Польща, провівши своє розслідування, у 2011 році також дійшла висновку про помилку пілотів, але додатково поклала провину за те, що трапилося, на російських диспетчерів. Росія вини диспетчерів у катастрофі літака не визнала.

У 2016 році Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом, в рамках якого, серед іншого, упродовж двох років було ексгумовано тіла усіх загиблих. У березні 2016 року тодішній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що причиною аварії міг стати теракт.