Помер ключовий розробник ядерної програми КНДР

У КНДР помер академік Чжу Гю Чхан. Вчений був одним з ключових розробників північнокорейської ядерної програми і знаходився під різноманітними санкціями за свій внесок у розробку ядерної зброї.

Про це повідомляє NDTV.

Чжу Гю Чхан, як зазначається в повідомленні північнокорейського агентства, помер у віці 89 років від цитопенії (при цьому захворюванні не вистачає одного або декількох видів клітин в крові).

У повідомленні ЦТАК вченого називають "відданим великому вождю товаришу Кім Ір Сену і великому керівнику (Північної Кореї) товаришеві Кім Чен Іру", "солдатом революції" і "товаришем нинішнього лідера Кім Чен Ина". У повідомленні наголошується, що Чжу Гю Чхан здійснив "особливий внесок" у зміцнення оборони своєї країни. "Хоча він помер, але його заслуги перед партією, революцією, батьківщиною і народом залишаться назавжди", - йдеться в повідомленні.

У 2011 році агентство Reuters повідомляло, що Чжу Гю Чхан може бути ключовим членом команди з розробки ядерної зброї в КНДР. Вчений займав також пост депутата Верховних народних зборів КНДР. Крім того, у нього був докторський ступінь. Також він обіймав посаду радника центрального комітету Трудової партії Кореї.

Як повідомляв Reuters з посиланням на дані європейської влади, Чжу Гю Чхан контролював проведення двох ядерних випробувань міжконтинентальної ракети Taepodong-2 в 2006 і 2009 роках в КНДР, однак про його ролі в розробці ядерної зброї мало що відомо. Міжнародна кризова група в 2009 році в своєму звіті писала, що Чжу Гю Чхан, імовірно, ніс «відповідальність за програму з розвитку ядерної зброї». У 2013 році США ввели проти вченого персональні санкції.