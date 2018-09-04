РФ порушує міжнародне право в Азовському морі, - МЗС Норвегії

Королівство Норвегія пильно стежить за ситуацією в Азовському морі. Про це сьогодні під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним повідомила міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде, передає "РБК-Україна".

За її словами, Норвегія виступає у цій ситуації на підтримку міжнародного права.

"Ми розглядаємо цю ситуацію не тільки в контексті України, а більш широко - в контексті регіону. Російська військова присутність там посилюється, стають більш масштабними військові навчання там, збільшується кількість літаків... Тому ми пильно стежимо за цією ситуацією", - сказала вона.

"Ми також виступаємо за дотримання міжнародного права, а тут воно порушується", - наголосила глава МЗС Норвегії.

Як повідомлялося, 31 серпня США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг відвідає Україну в найближчі два місяці. Крім цього в Україну приїде міністр торгівлі та промисловості і президент парламенту Норвегії.

Раніше командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль заявив про те, що до кінця жовтня цього року планується сформувати ще одну бригаду морської піхоти.

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