Роковини смерті Стуса: У Києві під ГПУ пройшов мітинг проти Медведчука

У вівторок, 4 вересня, у Києві активісти пікетували будівлю Генеральної прокуратури з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності українського політика Віктора Медведчука, який був держадвокатом українського поета та дисидента Василя Стуса. Як повідомляє "Радіо Свобода", у роковини смерті українського дисидента декілька десятків активістів принесли під стіни ГПУ плакати з написами: Вбивцям Стуса не сховатися, Стус чекає - Медведчук під арешт, Обличчя реваншу. Активісти скандували: "Медведчука під арешт".

Учасники акції також закликали блокувати телеканали, які входять до сфери впливу Віктора Медведчука.

Український поет, громадський діяч Василь Стус загинув 4 вересня 1985 року в засланні у Пермському краї.

Український політик Віктор Медведчук був призначений адвокатом Стуса на судовому процесі в 1980 році, хоча дисидент відмовлявся від його послуг. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини Стуса заслуговують покарання.

Нагадаємо, що навколо кінокартини "Птах душі" про Васила Стуса спалахнув скандал, пов'язаний з тим, що режисери фільму вирішили вирізати з стрічки епізод з судом над дисидентом. Зокрема, з кінострічки мали прибрати всі згадки про українського політика Віктора Медведчука.