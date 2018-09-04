Схуд до 72 кілограмів: Сенцов надіслав нового листа

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі написав нового листа своїм друзям в Україні. У ньому він пише про свій стан та плани після визволення.

Про це повідомляє активіст Олексій Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що Сенцов просить більше писати йому та розповідати про все, що відбувається навколо, оскільки інформацію він отримує лише із листів.

"Всі особисті прохання передає через сестру, Наталю Каплан, тому, друзі, давайте разом допомагати Наталі. Є діти, є мама, багато поїздок адвокатів, в тому числі – і по міжнародних інстанціях. Далі, думаю, пояснювати не треба", – додав активіст.

За словами Гриценка, є й позитивні новини.

"Олег планує "побачитись і обійнятися в хорошому ресторані", – зазначив активіст.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі виступили на підтримку Сенцова.